Corniche des Almadies: une assiette foncière oppose le collectif ‘’Ngor debout’’ à un fils d'un général de l’Armée

Après l’affaire du terrain de 6000 m2 qui avait opposé la population de Ngor à la gendarmerie, voilà un autre litige qui risque de relancer le débat sur le foncier dans la commune de Ngor. En effet, une assiette foncière sise sur la corniche des Almadies et réclamée par le fils d’un général de l’Armée fait l’objet d’une dénonciation par le collectif ‘’Ngor debout’’ qui faisait face à la presse, ce 4 décembre. Selon les responsables du mouvement composés d’entités et de personnalités coutumiers du village Lébou, des proches du régime dont un gradé de l’Armée veulent s’accaparer d’un important lot de terrains sur un site dont une partie a été décernée à un investisseur ngorois avec titre de propriété et permis d’occupation qui y possède son complexe de restauration et de surf avec plusieurs employés. L’homme en question, El Hadji Oumar Sèye est un ancien surfer professionnel. Actuel président de la confédération africaine de surf, il hérite du lot 22 du site dont le parking est réclamé dans le morcellement. Ce dernier et ses camarades du collectif ‘’Ngor Debout’’ qui n’entendent pas céder l’espace dénoncent un acharnement sur le complexe qui, soutiennent-ils a été choisi comme site olympique pour les Jeux olympiques 2026 de Dakar. Le collectif alerte également sur des agissements jugés partisans de la Direction de la Surveillance et du Contrôle de l'Occupation du Sol (DSCOS). L’entité interpelle cependant les plus hautes autorités du pays et rappelle les mesures qui avaient été prises par le Chef de l’Etat lors du litige qui avait opposé la population de Ngor à la gendarmerie.