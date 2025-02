Coris Bank International ouvre sa 24ᵉ agence à Ourossogui pour renforcer son maillage national

Dans le cadre de son expansion au Sénégal, Coris Bank International a inauguré, ce jeudi 28 février 2025, une nouvelle agence dans la ville de Ourossogui (nord). Cette ouverture s’inscrit dans la stratégie de la banque visant à couvrir les zones économiques à fort potentiel et à renforcer son ancrage territorial.

Khadidiatou Samba Ngom, directrice des réseaux de la banque, a souligné l’importance de ce 24ᵉ point de service, destiné à soutenir les acteurs économiques locaux. "On est à Ourossogui pour accompagner le développement de la zone. Nous venons ici de manière opportuniste et positive pour accompagner les entreprises à grandir", a expliqué la directrice des réseaux de Coris Bank International, dans les colonnes de l'Agence de Presse Sénégalaise (APS). Située au quartier Moderne de Ourossogui, la nouvelle agence rejoint d’autres établissements financiers déjà présents dans la zone. Coris Bank entend se démarquer par la qualité de ses services et l’accompagnement personnalisé de ses clients. La directrice des réseaux a insisté sur la compétence et la valeur humaine des équipes mises en place pour relever ce défi. Avec cette expansion, Coris Bank International confirme sa volonté de jouer un rôle actif dans le développement économique du nord du Sénégal, en facilitant l’accès aux services bancaires et en soutenant les initiatives entrepreneuriales locales.