Corée du Sud : Le Sénégal honoré à l'occasion de l'Assemblée générale de l'Institut mondial de la croissance verte.

Du 21 au 25 octobre 2019 se sont tenues à Séoul, les activités marquant la semaine de la croissance verte organisées par le Global Green Growth Institue (GGGI).



La délégation sénégalaise conduite par M. Amadou Lamine GUISSÉ, Secrétaire général du Ministère de l'Environnement et du Développement durable (représentant M. le Ministre Abdou Karim SALL) était composée de Son Excellence Monsieur Doudou SOW, précédemment Ministre conseiller à l’Ambassade du Sénégal à Séoul, récemment nommé Ambassadeur du Sénégal à Kigali et M. Al Hassan DIOP, Directeur des Financements verts et des partenariats au sein du MEDD.



En marge de ces activités, la 8e Session de l'Assemblée et la 12e session du Conseil dudit Institut se sont tenues conjointement le 24 octobre 2019 à Séoul.



À cette occasion, le Sénégal et la Corée ont été élus vice-présidents de l'Assemblée dirigée par M. Ban Ki MOON (ancien Secrétaire général de l'ONU).



Notre compatriote M. Amadou Lamine GUISSÉ a présidé les travaux après la cérémonie d'ouverture dirigée par M. MOON.



Plus de cinquante délégations conduites par des Ministres, vice-ministres ou Ambassadeurs ont participé aux travaux.



Durant son séjour, la délégation a été reçue par le Directeur général de GGGI, le Dr Franck RIJSBERMAN.



Au cours de cette séance bilatérale, les axes de coopération entre le Sénégal et GGGI ont été abordés:



- Le PSE vert (le Programme de reforestation durable décliné par Son Excellence Monsieur Macky SALL, Président de la République avec la création d'une agence dédiée);



-les programmes zéro bidonville et zéro déchet;



-les villes durables et le mix énergétique;



-la qualité de l'air avec le développement de nouveaux Projets (le Bus Rapide Transport et le Train Express Régional);



- la lutte contre les sachets plastiques;



- le recyclage des déchets.



Tous ces points ont été partagés à l'occasion de l'audience que Son Excellence Monsieur Mamadou Guèye FAYE, Ambassadeur du Sénégal à Séoul a bien voulu accorder à la délégation.



Ce dernier a salué cette initiative. Il a également pris l'engagement de poursuivre la discussion avec les autorités de la République de Corée et celles de GGGI pour identifier des possibilités de Coopération avec le Sénégal dans le domaine de l'Environnement.