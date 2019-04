Cored : "L'assainissement de la presse ne commencera que si la commission d'attribution de la carte nationale de la presse est installée..."

Le ministre de la culture et de la communication, Abdoulaye Diop, a présidé ce jeudi, l'ouverture de l'atelier sur les nouvelles orientations du conseil pour l'observation des règles d'éthiques et de déontologie dans les médias (Cored) et le profilage des membres des instances dirigeantes. En présence de plusieurs acteurs des médias, cet atelier se tient sous le thème "quel Cored pour les défis actuels-Profilage du top management".



Prenant la parole, le ministre dit être venu faire son baptême de feu avec le Cored. Il a exprimé son souhait de consulter toutes les parties prenantes pour qu'ensemble ils voient les chantiers en cours, notamment l'application du code de la presse, l'installation de la commission d'attribution de la carte nationale de la presse.



Bacary Domingo Mané, président du Cored, a salué l'initiative prise par leur ministre tutelle. Et de soutenir que l'assainissement de la presse ne commencera qu'avec l'installation de la commission d'attribution de la carte nationale de la presse.



Par la même occasion, il a fustigé la mauvaise gestion de la maison de la presse qui, selon lui, devrait être remis aux acteurs des médias.