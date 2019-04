Copenhague : Dame Ndoye signe un doublé et inscrit son 18e but de la saison

Copenhague et Dame Ndoye se sont facilement défaits de Midtjylland (3-0), avec un retentissant doublé de l’attaquant Sénégalais.



Le joueur sénégalais, après avoir marqué le but du break à la 39ème minute sur une superbe reprise, inscrit son deuxième but de la rencontre suite à un bel enchaînement conclu par une frappe qui cloue au sol le portier adverse.



Le buteur Sénégalais compte désormais 18 réalisations cette saison en championnat. Une performance qui force l’admiration...