Copa Libertadores : River Plate renverse Boca Junior à l'issue de la double confrontation

C'est River Plate qui a remporté cette finale retour de Copa Libertadores contre Boca Juniors, sur le score 3 buts à 1. Et toute la presse espagnole ne parle que de cette victoire, obtenue sur la pelouse du Santiago Bernabeu, à Madrid.

Le journal ABC choisit de tempérer après les problèmes lors du retour prévu au Monumental en Argentine il y a quelques semaines et explique que ce n'était « que du football ».

Pour Mundo Deportivo, ce sont des « Superchampions ». Alors que Marca voit déjà plus loin et pense au Mondial des Clubs, « River donne rendez-vous au Real Madrid », titre le journal espagnol.