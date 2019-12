Cop 25- Coopération Sgl-Tunisie : « Nous sommes bien partis pour louer un accord avec la Tunisie » AKS

Le ministre de l’environnement du Sénégal, Abdou Karim Sall, a eu une séance de travail avec les ministres des Affaires locales et de l'Environnement Mokhtar Hammami et Samir Taieb, ministre de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche. Une moisson fructueuse est sortie de cette rencontre, a dit le ministre sénégalais qui a annoncé « un échange d’expériences dans le cadre africain », mais aussi la naissance d’une « coopération dans le cadre de l’environnement ».