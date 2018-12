Cop 24/ le Sénégal à l’honneur avec la journée à lui dédiée

Le Sénégal est à l’honneur ce 12 Décembre à Katowice en Pologne à l’occasion de la Conférences des Parties (COP). En effet cette journée traditionnelle « du Sénégal » abritera de nombreuses manifestations scientifiques mais aussi culturelles pour vendre encore mieux la destination Sénégal.

Une journée pour rendre visible les actions proposées dans la Contribution Déterminée Nationale, et dont la thématique portera sur l’Energie, notamment les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique. Selon une plaquette remise a la presse, la tenue de ce Side event permettra de scruter en profondeur le secteur de l’énergie sous l’angle changement climatique, avec ses bonnes pratiques, enjeux et défis dans l’optique de la mise en place d'un développement sobre en carbone.

Le ministre de l’environnement Mame Thierno Dieng qui prend part à cette journée en compagnie de l’Ambassadeur du Sénégal en Pologne, s’est réjoui de la tenue de cette journée qui espère t’il pourra encore plus, présenter les efforts du Sénégal dans la lutte contre les changements climatiques.