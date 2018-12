Cop 24-Changements climatiques : « L'Afrique doit apprendre à compter sur elle-même… » Mame Thierno Dieng

Selon le ministre de l’environnement et du développement durable sénégalais Mame Thierno Dieng, l’Afrique doit apprendre, en ce qui concerne la question des changements climatiques en tout cas, à compter sur elle-même. Pour le ministre il y a une injustice profonde qu’il faut dénoncer puisque les pays les plus grands producteurs de gaz à effet de serre sont les moindres grandes victimes et les plus climato-sceptiques. « Le Sénégal et les pays africains ont la part la plus minime concernant les causes. Et subissent les conséquences les plus graves, physiquement mais également financièrement parce qu'ils n'ont pas les ressources pour faire régresser les douloureuses conséquences du réchauffement climatiques. Cela appelle aussi à faire une considération : l’Afrique doit apprendre à compter sur elle-même » dira t’il en marge de la concertation francophone à laquelle il prenait part lors de la COP 24 à Katowice.