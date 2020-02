Coopération sénégalo-canadienne / Macky Sall : « Nous sommes dans une phase ascendante dans l'approfondissement de nos relations ... Ensemble, nous allons faire mieux »

Le Premier ministre canadien est arrivé mardi soir en terre sénégalaise pour une visite de trois jours.

Le président de la République l'a reçu ce matin et ainsi, les deux hommes ont évoqué plusieurs questions relatives à la coopération entre les deux pays qui dure depuis 1962. Ils se sont entretenus et ont eu a réaffirmer leur engagement à consolider la langue de la francophonie dans un premier temps. Une chose que le président Macky Sall a magnifié car, "c'est une coopération qui participe, non seulement au maintien de la paix et de la stabilité, mais aussi dans d'autres volets tels que celui lié à l'économie, à l'éducation entre autres.

Pour le président Macky, "il faut, ensemble, faire mieux surtout dans le domaine des échanges commerciaux et de l'investissement".



D'ailleurs, à ce stade, le président de la République estimera qu'il "s'engage, avec le Canada, à poursuivre tous les efforts nécessaires pour approfondir les relations entre le Sénégal et le Canada, mais aussi raffermir les liens dans le cadre de la mise en oeuvre de la phase 2 du Plan Sénégal émergent."



Par ailleurs, la nécessité de travailler en parfaite synergie avec les sociétés canadiennes pour l'exploitation de certains secteurs comme l'agriculture, l'économie verte, mais aussi avec le pétrole et le gaz, secteur dans lequel le Canada dispose d'une grande expérience, car étant un pays pétrolier...