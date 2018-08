Coopération sénégalo-allemande : 79 milliards de F Cfa pour l'électrification de 300 villages

En marge de la visite de la chancelière allemande Angela Merkel, le Premier ministre Mahammad Boun Abdallah Dionne et son gouvernement ont reçu ce mercredi 29 août une délégation d'investisseurs allemands. Une rencontre à l'issue de laquelle il a été signé un mémorandum d'entente portant sur un accord de partenariat entre l'Apix et Afrika Verein Der Deutschen Wirtschaft. Ainsi, il a été signé un accord cadre portant signature d'un projet d'électrification de 300 villages pour un financement de 120 millions d'euro, soit 79 milliards de F Cfa entre le ministère de l'Economie et des Finances et Ipex. A cela s'ajoute le protocole d'accord entre la commune de Sandiara, le Fonsis, Pfister Kontaktsystem. Cela, pour la réalisation d'un système d'énergie hybride d'une capacité de 10 MW. Ce sera destiné à la fourniture en électricité des entreprises basées dans la zone industrielle de Sandiara.