Coopération parlementaire : Le président de l’Assemblée nationale Amadou Mame Diop chez son homologue du Cap-Vert

Reçu avec les honneurs, le Président Amadou Mame DIOP a eu un tête-à-tête avec le président Austélino Tavares CORREIA, avant une séance de travail élargie aux deux délégations. Hier dans l’après-midi, le président Amadou Mame DIOP a été reçu respectivement, par le Premier Ministre, le Dr José Ulisses Correiea e SILVA et par le Président de la République du Cabo-Verde, SEM, M. José Maria Pereira NEVES.

Les deux Présidents d’Assemblée, Amadou Mame Diop du Sénégal et Austelino Tavares Correia ont signé ce lundi un protocole d’accord, traduisant l’engagement des deux pays à renforcer le dialogue entre les deux Parlements.Le Président de l’Assemblée nationale de la République de Cabo-Verde, M. Austelino Tavares CORREIA, lors de son entretien avec Amadou Mame DIOP, a souligné l’importance de cette visite marquant l’amitié et la fraternité entre les deux pays. Pour le Chef du Parlement cap-verdien, « elle permettra également d’établir les bases d’une coopération parlementaire fructueuse entre les deux pays qui ont déjà à leur actif, plus de 60 accords, dans divers domaines. »Pour sa part, le président Amadou Mame DIOP, a remercié son homologue cap-verdien, pour l’invitation et l’accueil chaleureux. Il a rappelé les liens séculaires sous tendus par les valeurs de paix, de liberté et de démocratie qui unissent les deux pays.Le Président de la représentation sénégalaise s’est également réjoui des convergences de vue entre lui et son homologue cap-verdien en rappelant les modèles démocratiques que représentent les deux pays à travers le pluralisme et le libre jeu démocratique qui se matérialisent dans les Assemblées des deux pays.En visite officielle au Cap-Vert, sur invitation de son homologue, M. Austélino Tavares CORREIA, le président de l’Assemblée nationale, Amadou Mame DIOP, et sa délégation composée de membres du Bureau de l’Assemblée nationale, de Députés, de membres de son Cabinet et de l’Administration parlementaire, ont été les hôtes du palais de l’Assemblée nationale de la République de Cabo-Verde.