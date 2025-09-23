Coopération entre les USA et l'Afrique : Macky Sall a reçu et échangé avec le Président du Sénat de l'État de Utah

En marge de son déplacement à New York dans le cadre du Sommet des PPP, l’ancien président Macky Sall a reçu des personnalités politiques américaines: « J'ai été ravi de recevoir ce 23 septembre M. Jabez Stuart Adams, Président du Sénat de l'État de Utah, accompagné de MM Jonathan Freeman, Président de World Trade Center Utah et Miles Hansen, Président de la Fondation Stirling. »
Selon l’ancien président de l’Union Africaine, cette audience qui fait suite à sa visite à Salt Lake City en mai 2024, a permis d'échanger de façon approfondie sur des questions d'intérêt commun, notamment pour encourager la coopération entre l'État de Utah et l'Afrique.
