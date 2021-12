Coopération économique : Le vice-président de la Banque Mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre a été reçu par le chef de l’État.

Le président de la République du Sénégal a reçu ce lundi, le vice-président de la Banque Mondiale pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre. Ousmane Diagana qui effectue sa première visite au Sénégal s’est félicité de la qualité du partenariat avec le Sénégal marqué notamment par des projets d’envergure mis en œuvre sous l’impulsion du président Macky Sall. En sa qualité de vice-président de la Banque Mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre.



Cette audience a été l'occasion pour Ousmane Diagana, de saluer l'élargissement de la coopération entre le Sénégal et la Banque Mondiale.



Selon le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, cette visite intervient dans un contexte particulier pour le Sénégal marqué par la pandémie de Covid-19. L'objectif est de témoigner la solidarité de la Banque Mondiale avec le Sénégal mais aussi, de faire le point de la coopération et de décliner les perspectives avec le Sénégal pour un partenariat fécond...