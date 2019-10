Coopération économique : La Russie vers la conquête « de nouveaux amis » en Afrique.

Durant le sommet à Sotchi, hier Mercredi, il a été question pour Vladimir Poutine de renforcer la présence russe sur le continent africain. Des entretiens bilatéraux avec des pays africains ont été notés pour statuer sur les questions économiques qui interpellent le monde.



Certes, le président russe a rencontré pas mal de dirigeants africains ces dernières années, mais il est naturellement clair, qu’à travers les entretiens qu’il a eus avec certains durant le sommet, de nouvelles pistes dans le sens de se procurer de nouveaux collaborateurs, sont en phase d’étude.



Il voudrait toutefois, selon nos confrères de Rfi, « s’appuyer sur les dirigeants avec qui il a déjà une certaine proximité comme l’Egypte et l’Algérie pour prendre appui sur eux afin de mieux se lancer vers la conquête économique et partenariale d’autres pays d’Afrique ». Donc, « étendre son champ d’influence et ne plus, seulement compter sur ses traditionnels relais », restent les défis majeurs pour la Russie, d’autant plus qu’Omar El Bachir et Abdel Aziz Bouteflika, ses alliés les plus fidèles sont partis...