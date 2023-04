Coopération décentralisée franco-sénégalaise: 13 projets sélectionnés pour un cofinancement de près de 700 millions FCFA

Le Ministre des Collectivités territoriales, de l’Aménagement et du Développement des Territoires, Monsieur Mamadou TALLA a co-présidé avec Monsieur Jean-Paul GUIHAUMĖ, Délégué pour l’Action extérieure des Collectivités territoriales de France, la réunion du Comité de pilotage du Dispositif conjoint d’Appui à la Coopération décentralisée franco-sénégalaise. La rencontre qui s’est déroulée en présence entre autres de son Excellence Philippe LALLIOT, Ambassadeur de France au Sénégal a permis de valider les projets sélectionnés par le Comité technique dans le cadre de l’appel à projets 2023 du dispositif conjoint d’appui à la coopération décentralisée franco-sénégalaise.



Le Dispositif conjoint est un modèle de partenariat qu’on peut donner en exemple dans le domaine de la coopération décentralisée, a déclaré le ministre en charge des Collectivités territoriales. Il ajoute: “Outre les appuis techniques et financiers, il constribue à renforcer des liens d’amitié séculaires entre communautés françaises et sénégalaises”.



Après la phase d’appel à projet et la soumission des dossiers, l’instruction des projets a été menée conjointement par la Direction de la Coopération décentralisée du département et le Service de Coopération et d’Action culturelle de l’Ambassade de France. Elle a permis d’échanger simultanément avec les collectivités des deux pays, pour recueillir des précisions nécessaires à la sélection.



Selon le Ministre Mamadou Talla, “pour l’année 2023, 13 Collectivités territoriales ont soumis des demandes de projets dont sept (7) nouveaux postulants venant du Conseil départemental de Rufisque et des communes de Ouakam, Ngor, Palmarin, Ngnith, Ourossogui et Suelle”.



Dans cette dynamique, il est encourageant de constater que certaines des collectivités territoriales ont à nouveau mutualisé leurs forces, notamment l’Entente interdépartementale de Ziguinchor et l’Intercommunalité des Communes du Sine Occidental, a précisé le Ministre. Et d’ajouter, “il est heureux aussi de constater que les treize (13) projets déposés, reçus et instruits pour un cofinancement évalué à 1 058 074 € soit 694 051 407 FCFA, traduisent les besoins des populations”. Il a exhorté les Collectivités territoriales françaises et sénégalaises, dont les projets seront sélectionnés de relever le défi de l’exécution correcte de leurs projets.



Pour rappel, de 2015 à 2022, 88 projets ont été financés pour un montant plus de 2 milliards de francs CFA, dans le cadre de cette coopération.



Le Ministre Mamadou Talla a rappelé que la phase II de l’Acte 3 de la décentralisation, conformément aux orientations de Son Excellence, Macky SALL, Président de la République, accorde une place importante au renforcement de la coopération décentralisée.