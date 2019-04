Coopération bilatérale, restauration du patrimoine culturel sénégalais, Opportunités d’affaire, rôle d’Al Azhar : Les dessous de la visite du Président Égyptien

Après sa visite aux USA, le Président égyptien est attendu ce jeudi 11 avril au Sénégal. Après avoir effectué une visite aux USA au cours de laquelle l’homme fort de la maison blanche Donal Trump a d’ailleurs salué le « bon travail » du premier Pharaon, Abdel Fattah Al Sisi mène une tournée africaine. En effet, le Chef de l’État égyptien a atterri en terre ivoirienne ce mercredi en fin de soirée.



Après ce périple, le successeur d’Adli Mansour est le deuxième Président égyptien à effectuer une visite officielle au Sénégal. Il sera accueilli par le Président Macky Sall et aura ainsi droit à tous les honneurs de la République d’autant plus que cette rencontre intervient à un moment crucial.



En premier lieu, le président égyptien entend renforcer la coopération bilatérale entre ces deux pays frères qui entretiennent des relations diplomatiques sans commune mesure. Ensuite, Al Sisi assure la présidence de l’Union africaine et ses déclarations sont très attendues par rapport à des questions brûlantes telles que la lutte contre le terrorisme et les politiques de développement du continent. Il sera amené à dégager des pistes afin de propulser le processus de développement et de promouvoir l’intégration économique du continent. Des sujets d’actualité liés aux défis régionaux et internationaux seront débattus lors cette visite. Ensuite, son passage au Sénégal a des connotations économiques dans la mesure où Le Caire constitue le deuxième partenaire commercial du Sénégal. L’on peut donc espérer qu’une nouvelle forme de coopération puisse germer après le séjour du président Sisi.



En outre, le Chef d’État égyptien avait affirmé sa volonté de participer pleinement à la restauration du patrimoine culturel sénégalais et les manuscrits islamiques en mettant à la disposition du Musée des civilisations africaines vingt-six pièces d’archéologie pharaonique en décembre dernier. Ce qui constitue un cadeau historique spécial.



Avec à son actif plusieurs domaines de coopération, d’autres secteurs stratégiques porteurs d’opportunités d’investissement seront aussi examinées : infrastructures, communications, agriculture, pêche, entre autres.



Le domaine éducatif ne sera pas oublié dans les discussions si l’on sait que l’Institut Al Azhar a toujours accueilli des étudiants sénégalais désireux de poursuivre leurs études universitaires en Egypte.



Parlant toujours de l’élargissement de la coopération bilatérale entre les deux États, l’on peut aussi intégrer l’aspect militaire qui fait partie des secteurs prioritaires pour le gouvernement sénégalais. L’on se rappelle de la visite en janvier 2019 d’Abdul Aziz Mabai, conseiller auprès du Macky Sall en Égypte pour discuter des moyens de coopération entre le ministère de la Production militaire et des sociétés similaires au Sénégal dans divers domaines.



À ce titre, le séjour du Président Abdel Fattah Al Sisi aura à coup sûr de forts enjeux économiques qui traduisent les bonnes relations entre le pays de la Téranga et la terre des Pharaons