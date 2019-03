Coopération Sénégalo-indienne : 1,3 milliard de dollars en volume d'échanges entre 2018 et 2019

Entre le Sénégal et l'Inde, c'est une complémentarité sans commune mesure.

Une coopération bilatérale au beau fixe, confortée par des opportunités d'affaires.

Pour preuve, il est estimé à 1,3 milliard de dollars, environ 700 milliards fcfa le volume d'échanges entre les 2 pays partenaires de 2018 à 2019.



Une rencontre d'affaires tenue à la chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture a permis de tirer un bilan de la coopération Sénégalo-indienne.



L'acide phosphorique parmi les premiers produits d'exportation, en moyenne 500.000 tonnes par an, produites par les Ics, première société sénégalaise exportatrice vers le pays de Mahatma Gandhi.





L'impact de la collaboration dans le tissu économique sénégalais n'est plus à démontrer.

Il touche différents secteurs d'activités comme en atteste le président de la chambre de commerce d'industrie et d'agriculture de Dakar, Dr Daouda Thiam qui cite des milliers d'emplois créés en plus des 50.000 dollars injectés chaque année dans l'économie.



L'inde est classée 3ème pays exportateur au Sénégal derrière la France et la Chine avec un investissement de 300 milliards de dollars.



Un bilan jugé satisfaisant par l'ambassadeur du pays au Sénégal, Rajeev Kumar qui boucle au mois de juin prochain ses 4 années de mission en terre sénégalaise.