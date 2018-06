Coopération Sénégalo-Belge : L'Adoption du nouveau programme indicatif de coopération de 26 milliards de francs cfa

Ce programme dont les domaines d'intervention concernent la région de Kaolack, Fatick, Kaffrine, intervient dans la promotion de l'entrepreneuriat durable et la création d'emplois décents, la santé de la femme, de l'enfant et de l'adolescent et à la formation. Pour un montant global de 26 milliards de francs Cfa, ce programme va élargir le domaine d'intervention du Royaume de Belgique au Sénégal. Avec l'objectif d'aller plus en profondeur et en volume d'intervention financière, afin de promouvoir les secteurs moteurs de croissance, d'améliorer la mobilisation et l'utilisation des ressources publiques et de renforcer le cadre d'évaluation de contrôle des citoyens...