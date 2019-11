Coopération : Plusieurs accords signés entre la Municipalité de Brooklyn, Commune la plus peuplée de la Ville de New York et la Commune de Malicounda.

En visite dans la commune de Malicounda, le Maire de Brooklyn a signé plusieurs accords avec la commune de Malicounda, notamment dans les secteurs de l'éducation, de la santé, de la culture, du tourisme etc...



Pour le Maire de Malicounda, Maguette Sène, ce partenariat répond à la volonté du chef de l'État, conformément au Plan Sénégal Émergent, de bâtir des territoires viables et porteurs de développement.



Avec ces accords signés, la commune de Malicounda bénéficie d’un nouveau levier pour développer des secteurs relevant de ses compétences.



Mais dans ce partenariat, le Maire a souligné que Malicounda envisage d’offrir l’hospitalité à nos frères africains américains qui désirent revenir sur la terre de leurs ancêtres.



Prenant la parole, le maire de Brooklyn a magnifié l'accueil que lui a réservé son collègue de Malicounda.



Il a aussi souligné la riche diversité cuturelle du terroir de Malicounda et a déclaré que ce partenariat est une porte ouverte pour les africains-américains de revenir construire l’Afrique comme l’ont fait les chinois, les indiens et les différentes nations étrangères vivant en Amérique.



Il dit s’engager dans cette voie et fera de son mieux pour y engager tous ses frères africains-américains.