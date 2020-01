Coopération Numérique : Israël outille 25 jeunes entrepreneurs sénégalais.

La coopération numérique entre le Sénégal et Israël se renforce davantage grâce au programme dénommé ‘’agents of digital change’’ ou agents du changement Numérique. Le projet qui en est à sa deuxième édition, vise à former et à renforcer les compétences de jeunes sénégalais et africains porteurs de projets numériques. Le lancement du programme s’est effectué ce 24 janvier.



Pour la présente édition, 25 sénégalais ont été retenus après une rude sélection sur quelques 350 candidatures. Les jeunes entrepreneurs se sont réjouis du choix porté sur leurs projets et confient attendre énormément du programme.



La première édition du programme ‘’agents of digital change’’ avait permis d’encadrer 19 jeunes porteurs de projets. Les 25 de la présente édition auront la chance d’être encadrés et suivis par des experts du domaine numérique israéliens.