Coopération : Les Îles-Canaries se veulent en « bons investisseurs » au Sénégal.

La proximité, le bon voisinage ainsi la volonté politique entre le Sénégal et les Iles-Canaries avec notamment l’appui de l’Espagne incitent aujourd’hui le partenariat entre ces différents pays. C’est ce qui est déjà apprécié à travers la présence d’investisseurs des Iles-Canaries avec les possibilités d’avoir des rapports développés sur les opérations gagnant-gagnant. Cela se traduit selon l’Espagne par la stabilité du pays de la « Téranga » et par rapport à sa politique économique. Sur la veine d’importantes possibilités de nouer des relations partenariales, économiques, culturelles ou environnementales, les Iles-Canaries envisagent via l’Espagne d’investir au Sénégal pour promouvoir la lutte contre le changement climatique, l’Éducation (à travers l’implication sur la formation des jeunes et des étudiants). Donc, compte tenu des ressources humaines, l’ouverture vers l’extérieur pour de solides relations est importante comme cela s’est fait avec la Mauritanie et le Cap-Vert.