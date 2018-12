Coopération : L’union européenne et le Sénégal signent un Document de Stratégie Conjointe 2018-2023

L’Union européenne et le Sénégal viennent de signer un accord de financement qui s’inscrit dans le cadre du partenariat diversifié et qui couvre plusieurs domaines de l’action extérieure de l’Union européenne et de ses Etats membres.



Un appui qui concerne des secteurs essentiels du développement économique et social du pays notamment l’agriculture, l’eau et l’assainissement, la sécurité intérieure, l’environnement, les infrastructures routières, la gouvernance, la société civile. C’est dire que l’Union européenne et ses Etats membres entretiennent avec le Sénégal des relations solides et de longue date selon le ministre Amadou Ba.



En effet, le Sénégal constitue un pôle de stabilité et un modèle démocratique dans une région touchée par des crises multiformes de nature politique, économique, sécuritaire et humaine. Nombreux sont les observateurs qui remarquent que la menace terroriste gagne du terrain au Sahel, notamment dans les pays voisins du Sénégal. Le Sahel est confronté actuellement à beaucoup de fléaux dont la pauvreté, les effets du changement climatique, l’insécurité alimentaire, la fragilité de la gouvernance démocratique et la criminalité organisée. Ces risques et facteurs d’instabilité dans le voisinage proche impactent la sécurité nationale du Sénégal même si, et il est important de le signaler, ces facteurs d’instabilité sont plus ressentis au niveau international et dans les pays voisins de la sous-région africaine. Toutefois, il est nécessaire de prendre en compte ces menaces de type nouveau et de lutter efficacement contre elles. Le gouvernement du Sénégal a très tôt inscrit la lutte contre ces nouveaux défis dans ses priorités, notamment dans son Document de Stratégie horizon 2035 intitulé Plan Sénégal Emergent dont les objectifs du PSE sont déclinés autour des trois axes principaux ci-apr :



Axe 1 : transformation structurelle de l'économie et croissance ;



Axe 2 : capital humain, protection sociale et développement durable;



Axe 3 : gouvernance, institutions, paix et sécurité.



Les secteurs concernés par la première phase (2014-2017) du 11eFED sont :



(i) la gouvernance démocratique,



(ii) le développement agricole durable et,



(iii) la sécurité alimentaire,



(iv) eau et assainissement.







Dans la seconde phase (2018-2023) du 11e FED, l'UE et ses États membres ont choisi de favoriser une plus grande coordination et complémentarité dans la préparation et la mise en œuvre des interventions afin de renforcer l'impact global et la visibilité de la coopération européenne.



Les objectifs stratégiques de ce nouveau document de stratégie conjointe européenne pour le Sénégal pour la période 2018-2023 sont en phase avec le nouveau consensus européen pour le développement « notre monde, notre dignité, notre avenir », et alignés sur les trois axes du PSE rappelle le ministre des finances Amadou Ba :



La signature du Document de Stratégie Conjointe sur la période 2018-2023 marque une étape importante dans la mise en œuvre du PIN 11ème FED et concrétise, encore une fois, les efforts soutenus et constants de l’Union Européenne et ses Etats membres à travers le Fonds européen de Développement et d’autres instruments de financement au bénéfice des populations sénégalaises.