Coopération EU-Sénégal : Les États-Unis investissent plus de 35 milliards au Sénégal par an, un fonds d’assistance technique à hauteur de 3.3 millions de dollars…

À l’occasion de l’ouverture de la célébration des 60 ans de la présence de l’USAID au Sénégal, l’ambassadeur des États-Unis d’Amérique au Sénégal est revenu sur l’appui du pays de l’oncle Sam au Sénégal. Sur le volet sanitaire et plus précisément dans la lutte contre les épidémies sans oublier le Coronavirus, Son Excellence Dr Tulinabo S. Mushingi révèle que les EU investissent plus de 35 milliards par an.



« Notre assistance a permis de soutenir la santé des Sénégalais. Nous sommes le seul pays à investir 35 milliards de francs Cfa par an dans la santé ses Sénégalais », révèle-t-il. Poursuivant, il précise parlant de la Covid-19 : « L’agence américaine de la défense pour la réduction des menaces (DITRA), a construit le COUS qui est devenu le quartier général pour la gestion de la covid-19. Le but du Cous c’était de mieux gérer les pandémies à venir après la crise Ébola. L’équipe de centre pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) a œuvré en première ligne avec le ministère de la santé pour aider et conseiller la tutelle sur les meilleures pratiques de lutte contre le coronavirus », fait-il savoir.



L’ambassadeur souligne aussi que les États-Unis considérant le Sénégal comme un pays partenaire, informe que son pays s’investit d’arrache-pied pour la production de vaccins anti-Covid à partir du Sénégal : « Le DFC américain aux côtés de la société financière internationale, la BEI et l’AFD, a signé un protocole d’accord et annoncé son soutien financier à l’institut pasteur de Dakar pour aider à la production de vaccins anti-Covid pour le Sénégal et pour les Africains. Les États-Unis apportent un fonds d’assistance technique à hauteur de 3.3 millions de dollars. La plateforme doit avoir une capacité annuelle de 300 millions de doses et la flexibilité de produire des vaccins anti-Covid et d’autres vaccins », conclut l’ambassadeur.