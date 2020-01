Coopération : BOS et ADIE placent le numérique au cœur des orientations du PSE.

Dans le cadre de la modernisation des dispositifs de mise en œuvre du PSE, le Bureau Opérationnel de Suivi du PSE (BOS) et l’Agence De l’informatique de l’État (ADIE) ont signé un protocole d’accord de coopération. Cet engagement mutuel marque une traduction de la volonté du Chef de l’État de mettre le numérique au cœur de la réalisation des objectifs de développement du Sénégal.

Le numérique occupe une place centrale et transversale dans les orientations du PSE à travers notamment la simplification par la digitalisation des procédures de l’État et l’engagement à mettre en place un environnement numérique performant et sûr pour notre pays.

Le protocole d’accord vise à mettre en place des produits et services innovants, un appui et conseils dans le cadre de l’exécution de leurs missions respectives; l’assistance à la maitrise d’ouvrage des projets informatiques ; la dématérialisation des procédures administratives de l’État.

Grâce à la collaboration entre les deux structures, le BOS disposera d’un outil exceptionnel dans le dispositif national de suivi et de mise en œuvre des projets et réformes du PSE.

Le BOS va collaborer avec l’ADIE en ce qui concerne la réforme phare « Programme d'Appui à la Modernisation de l'Administration, les formations certifiantes autour du suivi-évaluation de projets et réformes phares ainsi que les études d’évaluation des impacts sur la dématérialisation des procédures administratives au Sénégal.

L’ADIE, bras technique de l’Etat, opère dans tous les segments de la Stratégie SN2025 à travers : l’édification d’une infrastructure de télécommunication d’envergure nationale, la mise en place d’un dispositif cohérent de dématérialisation des procédures administratives, l’élaboration des procédures de gestion de sécurité, et l’appui permanent aux structures administratives et aux usagers entre autres...