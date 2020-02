Les relations entre le Sénégal et le Canada qui d'ailleurs datent de 1962, sont aujourd'hui de plus en plus soutenues. Ceci, par la vision commune qui traversent différents secteurs dans lesquels se sont engagés les deux pays. Le président Sall a accueilli ce mardi le Premier ministre Justin Trudeau après sa visite à Gorée, en présence de plusieurs autorités canadiennes et sénégalaises



Dans un premier temps, le Premier ministre canadien s'est félicité de cette initiative du Sénégal à vouloir solidifier et péréniser les relations entre les deux pays.



"Ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est d'abord une ambition commune, car nous devons faire face à ces défis qui sont nombreux", justifiera Justin Trudeau. C'est ce qui, d'autre part, lui permettra de lister certains aspects notamment ceux liés aux changements climatiques, les inégalités sociales, les menaces à la sécurité et à la paix qui concourent à la facilitation de cette collaboration qui fait face à tous ces enjeux.



Le Premier ministre canadien a estimé, que dans cet esprit d'amitié et de coopération, des engagements ont éte pris durant son tête-à-tête avec le président Macky Sall pour soutenir la Francophonie à travers l'investissement chez les jeunes avec le rayonnement de leur langue dans le monde du numérique.



En outre, il saluera les engagements pris dans le domaine économique avec l'accroissement du commerce entre les deux pays. "Le Sénégal est le moteur économique de l'Afrique francophone et un pôle majeur sur le continent. Cela représente dès lors, une opportunité en or pour les entrepreneurs et investisseurs canadiens", reconnaîtra le Premier ministre canadien.



Pour finir, Justin Trudeau a assuré l’implication du Canada dans le maintien de la paix et de la stabilité dans le Sahel et d'ailleurs, soulignera l'appui de son pays pour l'appaisement au Mali.