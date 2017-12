Convoi international de migrants en société : La Police arrête G.Tounkara à Tambacounda

Le jeudi 30 novembre 2017 à 20h 30mn, les éléments de la Brigade de recherche du Commissariat urbain de Tambacounda accompagnés de ceux du Secteur Frontalier de Tambacounda/DPAF, dans le cadre de la lutte contre le trafic de migrants, ont interpellé un (01) individu de nationalité malienne, lequel conduit au commissariat, s’identifie comme suit :

G. TOUNKARA, né en 1964 à Boidjié, à Ségou, au Mali, domicilié au quartier Gouye, à Tambacounda.



Après exploitation de sources faisant état d’un convoi de migrants qui s’apprêtait à rejoindre la Libye, ces éléments ont interpellé le mis en cause, gérant d’une agence de transport, trouvé porteur de plusieurs talons de tickets de voyage vers Bamako, Cotonou, Alger, Agades, Accra, entre autres.



La poursuite des investigations a permis de localiser son domicile sis au quartier Gouye et qui lui servait de bureau. La perquisition y effectuée, s’est soldée par la découverte d’un carnet de santé et d’un lot de talons, dissimilé sous un tas d’habits. Sur l’un des tickets, étaient mentionnées la somme de sept cent mille (700 000) FCFA et la ville de Tripoli.

Interrogé sommairement, le nommé G. TOUNKARA a reconnu les faits à charge. Il a déclaré que ce ticket découvert dans sa chambre était destinée à un client qui devait se rendre en Libye.



Selon lui, il devait convoyer le client jusqu’à Bamako où est établi son patron qui avait la charge de l’acheminer à Tripoli.

Pour ces faits, il a été placé en position de garde à vue pour convoi international de migrants en société.



Une enquête est ouverte par le Commissariat Urbain de Tambacounda.



Le Bureau des Relations Publiques de la Police Nationale