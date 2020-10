Convocation du juge Téliko devant le Conseil supérieur de la Magistrature : Le FRN apporte son soutien au président de l’UMS.

Nouveau soutien en faveur du président de l’Union des magistrats du Sénégal dans son bras de fer avec le ministre de la Justice, Me Malick Sall. Le Front National de résistance que dirige Mouhamadou Moctar Sourang a pris fait et cause pour le juge Souleymane Teliko.



À travers un communiqué reçu à Dakaractu, le Coordonnateur du FRN « rappelle que l’obligation de réserve à laquelle sont soumis les magistrats ainsi que les fonctionnaires en général ne saurait constituer un prétexte pour porter atteinte aux libertés garanties par la constitution ».



Dans cet ordre d’idées, le FRN et son coordonnateur demandent au garde des sceaux, ministre de la Justice de cesser les actes d’intimidation de toute nature contre les acteurs de la justice, au nom de « la transparence dans la conduite des affaires publiques... »



Le juge Souleymane Téliko est traduit devant l’organe disciplinaire du Conseil supérieur de la Magistrature. Cela fait suite à une saisine de l’Inspection générale de l’administration de la Justice (Igaj). Le juge Teliko ferait les frais d’un commentaire sur l’affaire Khalifa Sall.