Convocation devant le Juge d’Instruction du deuxième Cabinet : le député El Hadj Mamadou Sall sous mandat de dépôt

Cités dans une affaire de trafic de passeports diplomatiques, les députés Boubacar Biaye et Mamadou Sall font face, aujourd'hui, au juge d'instruction du deuxième cabinet d'instruction près le Tribunal de grande instance de Dakar. Et selon Libération online, le juge a placé sous mandat de dépôt El Hadj Mamadou Sall, député de Salamata. Il était aussi 1er vice-président de la Commission de Comptabilité et de Contrôle de l’Assemblée.