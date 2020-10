Convocation de Pape Diop : Aliou Cissé explique son choix…

Le chantier du milieu de terrain sénégalais est encore en cours. C’est en tout cas ce qu’a laissé entendre l’entraîneur des « Lions » du Sénégal, Aliou Cissé. Arrivé à la tête de la sélection nationale en mars 2015, Cissé cherche encore la bonne formule pour stabiliser l’entrejeu.



Et, le jeune milieu de terrain Pape Cheikh Diop, fraîchement convoqué, pourrait être un début de solution.



À en croire, le patron de la tanière, un peu de créativité ne ferait pas de mal au jeu sénégalais. « Nous sommes en train de revoir encore ce milieu de terrain. Essayer d’apporter un peu plus de créativité. Pape Diop c’est un garçon très créatif, il a quelque chose de très intéressant. Et, comme il a souhaité intégrer l’équipe nationale du Senegal, je pense que le moment était venu pour lui. » Un discours positif qui devrait certainement rassurer l’ancien milieu de terrain du Celta Vigo.



Revenant sur l’importance de ces deux rencontres amicales, Aliou Cissé d’insister sur le fait que : « C’était important avec le président de la fédération, Augustin Senghor, d’organiser ces matches amicaux. Cela nous permettra d’essayer et de voir les difficultés qu’on va rencontrer lors de ces deux matches. On n’aura pas droit à l’erreur pour les matches officiels. » Un test grandeur natureface au Maroc (Classé 5ème au classement FIFA / Afrique) et la Mauritanie (100ème en Afrique.)