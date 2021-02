Convocation de Ousmane Sonko : Me Bamba Cissé et ses confrères demandent au Commandant de la SR de se conformer à la loi. (DOCUMENT)

Les avocats de Ousmane Sonko viennent de poser leur premier acte juridique au nom et pour le compte du leader de Pastef/Les Patriotes, a appris Dakaratu de source judiciaire. Le Commandant de la Section de recherche sise à Colobane a été saisi d'une correspondance signée par Me Bamba Cissé et ses confrères. Et une ampliation de la lettre a été adressée au Président de la Chambre d'accusation et au procureur de la République. La lettre in extenso...