Convocation de Ousmane Sonko / La vérité crue de Aymérou Gningue aux leaders de Yewwi Askan Wi : « Répondre à la justice est un comportement citoyen… »

En conférence de presse ce matin, les leaders de la coalition Yewwi Askan Wi ont dénoncé avec la plus grande énergie, la convocation de leur camarade Ousmane Sonko par le doyen des juges dans le cadre de l’affaire Sweet Beauté. Pour Khalifa Sall et ses camarades, « les cas d'exil, d’emprisonnement et autres violations des libertés individuelles doivent cesser une bonne fois pour toutes... »Une réaction loin d’être appréciée par le président du Conseil d’administration de Petrosen Holding, Aymérou Gningue. Pour l’ancien président du groupe parlementaire de BBY de la 13législature, non moins maire de Mérina Ndakhar, répondre à la justice quand elle a besoin de vous est un comportement citoyen de tout responsable. « Si on respecte les institutions de la République, on ne commente pas une décision de justice. Je ne vois aucun problème pour quelqu’un qui est accusé de quelque chose, d’aller répondre à une convocation de justice pour clamer son innocence.Répondre à la justice est un comportement citoyen que tout responsable doit être en mesure de faire si la justice a besoin de lui. La république demande le respect des institutions. Et dans un pays normal, et je pense que le Sénégal est un pays normal, chaque citoyen doit être en mesure d’aller répondre à la justice quand elle a besoin de lui. D’autant plus qu’on ne vous demande pas des choses qui ne sont pas liées à votre convocation », réplique Aymérou Gningue.Le PCA de Petrosen Holding réagissait lors d’un entretien qu’il a accordé à Dakaractu juste après sa nomination au conseil d’administration de Petrosen par le chef de l’État Macky Sall…