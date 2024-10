Convocation de Bougane Gueye Dani: Venu répondre à la Cybercriminalité, le leaders de "Gueum sa Bop" dit être prêt à toutes éventualités.

Bougane Gueye Dani, leader du mouvement "Gueum Sa Bop", s’est présenté ce mercredi 2 octobre 2024 à la division spéciale de la cybersécurité, répondant à une convocation dont les motifs n’ont toujours pas été dévoilés.



Arrivant avec un convoi impressionnant composé de militants, de leaders politiques et de personnalités de la société civile, Bougane Gueye a été accueilli par une foule venue lui apporter son soutien.



Prenant la parole avant de se rendre aux autorités, Bougane Gueye a tenu à remercier ses camarades de la coalition "Sam Sa Kaddu" pour leur soutien indéfectible. Il a ensuite affirmé qu’il ignorait les raisons précises de sa convocation, n’ayant reçu aucune notification officielle sur les faits qui lui sont reprochés. Cependant, il soupçonne que ses récentes déclarations publiques pourraient en être la cause.



Lors d’une conférence de presse, Bougane Guèye avait en effet accusé le président Bassirou Diomaye Faye et son Premier ministre Ousmane Sonko de ne montrer leurs compétences que dans "l’encaissement des impôts": "Jutiman", Il estime que ces propos critiques seraient à l’origine de son appel devant la cybercriminalité, pointant du doigt une tentative d’intimidation politique.



Interrogé sur son retard, Bougane Gueye a expliqué qu'il se préparait avec ses collaborateurs pour affronter cette nouvelle épreuve. Il n’a pas manqué de dénoncer une instrumentalisation de la justice, accusant directement le Premier ministre Ousmane Sonko de vouloir éliminer ses adversaires politiques à travers des moyens judiciaires.



Malgré l'incertitude qui entoure cette affaire, le leader de "Gueum Sa Bop" s’est montré déterminé et prêt à faire face à toute éventualité, tenant fermement son fameux sac noir.



Alain Bonang