Convention pour l’émergence : Me Ousmane Sèye et Cie investissent Macky Sall

La coalition pour l’émergence Taxawu Sénégal est résolument engagée à faire réélire le président Macky Sall dès le 1er tour à la prochaine élection présidentielle prévue en février 2019. Me Ousmane Sèye et Cie ont investi le candidat de BBY lors de leur convention d’investiture qui s’est tenue le vendredi 30 novembre à Dakar.

À en croire Me Sèye, coordinateur national du Cpe Taxawu Sénégal, la paix et la stabilité économique qui prévaut actuellement dans la partie sud du pays résulte du leadership du Chef de l’État. A ce titre, la coalition a porté son choix sur le candidat Macky Sall pour une continuité de la dynamique d’émergence dans laquelle le Sénégal s’est inscrit.