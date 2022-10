La mairie de ville de la cité du rail et le Groupe PrestigeThiès viennent de signer un accord de partenariat pour surtout vulgariser l'agenda culturel vers lequel va se lancer ladite municipalité les prochains jours. Après avoir procédé à la visite des locaux de l'organe de presse et la garderie d'enfants, le maire de Thiès, le Docteur Babacar Diop, en a profité pour encourager le Président directeur général de PrestigeThiès, Pape Doumbia, dans cette dynamique pour le rayonnement de la ville.



Le Dr Babacar Diop qui s'estime heureux de travailler pour l'intérêt exclusif des Thiessois, appelle à la participation de tous les fils de Thiès pour le développement de leur cité. La signature de ce premier protocole a été également une occasion pour le PDG de PrestigeThiès de rappeler son engagement obstiné dans ce projet.



"On le fait pour Thiès et pour l'amour qu'on a pour cette ville malgré les charges qui sont extrêmement lourdes. Mais nous sommes là pour travailler uniquement pour l'émergence de Thiès et avec le temps l'avenir nous donnera raison", a-t-il conclu...