Convention de partenariat entre le musée des civilisations noires et le musée des civilisations de Rome romaines.

Le musée des civilisations noires (MCN) de Dakar et le musée des civilisations de Rome (Italie) ont signé ce vendredi une convention de partenariat et d’échanges. L’accord a été signé par la vice-ministre des affaires étrangères italienne, Emmanuela Del Re et du directeur général du musée des civilisations noires, Hamady Bocoum. Cette convention permettra l’échange entre deux pays de civilisation semblable et de digitaliser les expositions du Sénégal tout en gardant le patrimoine culturel intact...