Convention de partenariat : I.A.M et UCAB s'allient pour promouvoir le culte du leadership africain

L'Institut Africain de Management et l'Université Cheikh Ahmadou Bamba viennent de sceller un accord de partenariat. En effet, à compter de ce vendredi 12 juillet, les deux établissements vont étroitement collaborer sur le plan pédagogique afin de permettre aux étudiants de bénéficier de nouvelles expériences et modules de formation qui leur permettront de parfaire leur formation et acquérir le savoir utile.

Selon le président fondateur de l'UCAB ( Université Cheikh Ahmadou Bamba) croit fermement que ce qui manque à notre jeunesse c'est la sagesse et le moral pour bâtir un lendemain meilleur, d'où le sens du thème : l'économie de la connaissance. Et pour cela, il est inutile de chercher meilleur exemple ailleurs, Cheikh Ahmadou Bamba, le fondateur du mouridisme en étant l'illustration parfaite. C'est la raison principale qui a motivé le partenariat entre les deux établissements, a confirmé Moustapha. M. Guirassy, le président du groupe IAM. Ce dernier dans son souhait de promouvoir le leadership africain, n'a nullement besoin de chercher ailleurs; les guides religieux nous ont légué la base à travers leurs enseignements...