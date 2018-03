Convention de Partenariat : La Commune de Thieppe veut s’inspirer du modèle de développement de Guédiawaye

La commune de Thieppe a signé une convention de partenariat avec celle de Guédiawaye, dirigée par Aliou Sall afin de s’inspirer du modèle de développement de cette dernière. La commune de Thieppe et son Maire Mohamed Dia, et celle de Guédiawaye, ont décidé donc de cheminer ensemble.

« Les élus et les acteurs économiques de la Commune de Thieppe avaient effectué à Guédiawaye une visite d’échanges, de partage et de capitalisation d’expériences axées sur le développement économique local et menées depuis sous l’accompagnement du projet d’appui à la petite entreprise (PAPES) et de l’ONUDI », indique une note brève parvenue à notre rédaction à l’issue de cette signature.

Le prétexte de cette rencontre était donc de s’inspirer du modèle de Guédiawaye.