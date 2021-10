Contrôle sur la baisse des prix des denrées : La direction du commerce intérieur note « un approvisionnement correct et suffisant du marché »

À la suite des opérations de contrôle et de vérification des prix menées sur l'ensemble du territoire national, avec un foncus sur la région de Dakar au courant du mois de septembre, les services du ministère du commerce, par le biais de la direction du commerce intérieur, ont procédé à une évaluation de l'application des mesures prises par le gouvernement pour faire baisser les prix des denrées de première nécessité qui avaient connu une hausse drastique. Si l'on se fie au directeur du commerce intérieur Oumar Diallo, la mesure sur la baisse des prix des denrées alimentaires a été bien respectée dans son ensemble.



"Il est d'abord constaté un approvisionnement correct et suffisant du marché avec en premier la disponibilité constante du sucre cristallisé et de l'huile en bidon de 20 litres. Aucune pénurie n'a été signalée et le magal a été bien couvert en termes d'approvisionnement en denrées. Les tensions perçues sur le prix en Août ont fortement baissé du fait d'un niveau d'application de 87% répertorié au terme des actions menées au courant du mois de septembre, comme en attestent les résultats", se réjouit Oumar Diallo, qui rappelle également les mesures entreprises par le gouvernement pour accompagner la baisse des denrées alimentaires...