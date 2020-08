Contrôle du pétrole sénégalais : Woodside offre 221 milliards de FCFA pour acquérir les parts de « Cain Energy » et écarte le rival Russe Lukoil

Dakaractu révélait dernièrement que les russes de « Lukoil » ne devraient pas être les premiers producteurs de pétrole au Sénégal. Et pour cause, le véto opposé par les Australiens de Woodside, mais aussi de géants américains de l’or noir. Le second actionnaire du projet avec 35% avait proposé de racheter les parts de Cairn. Et justement la « compagnie australienne Woodside Petroleum ( WPL.AX ) a exercé son droit de répondre à l'offre de 400 (221 milliards de FCFA) millions de dollars faite par le groupe russe Lukoil ( LKOH.MM ) pour acheter la totalité des parts deCairn Energy (CNE.L) dans le projet pétrolier Sangomar au Sénégal aujourd’hui», informe un communiqué du groupe repris par Reuters. Woodside devient ainsi l’actionnaire majoritaire de l’exploitation du bloc pétrolier avec 68% des parts. Woodside, selon la même source, effectuera un paiement initial de 300 millions de dollars (165 milliards de FCFA), ainsi que des paiementsconditionnels allant jusqu'à 100 millions de dollars (55 milliards de FCFA), financés par ses réserves de trésorerie actuelles.L'offre de Woodside est soumise à l'approbation du gouvernement du Sénégal et des actionnaires de Cairn.