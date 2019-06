Contribution des PME dans l'économie : " L'objectif est d'aller loin pour créer de la richesse"( Idriss Diabira, DG ADEPME).

Pour un financement et une solidification des petites et moyennes entreprises, la journée de MPME s'est attachée comme thème cette année : " La contribution des PPE au PIB et les moyens de l'accroître de manière substantielle à l'horizon 2025".

Le directeur du développement et de l'encadrement des petites et moyennes entreprises (ADPME) a estimé que "la création de richesses à travers l'implication du secteur privé doit être consolidée. Il faut donc aller plus loin dans le cadre de la mise en oeuvre de la phase 2 du PSE".