Contribution à un redressement de la société : Moustapha Guèye dit "Petit Guèye" publie Système-bi.

Il s'agit pour l'auteur de s'inscrire dans la logique de son premier ouvrage intitulé " Notre pays le Sénégal, paradigmes et paradoxe" . Une façon pour Moustapha Guèye dit "Petit Guèye" de traquer les attitudes et les comportements des Sénégalais dans dans leurs différents domaines d'ancrage social, culturel, religieux et politique. "Système-bi évoque cette manière de diriger le Sénégal et la pensée de la trajectoire de gouvernance qui la sous-tend. Ancien fonctionnaire international du PNUD, expert en politique de développement et coach en leadership transformationnel, l'actuel maire de Sokone veut participer au déclic d'une nouvelle conscience de responsabilité individuelle et collective pour construire un meilleur Sénégal plus équilibré, plus juste socialement pour nous même et les générations futures.