Contribution/ Que retenir ? (par Babacar Louis Camara , Ancien capitaine de l’Equipe Nationale)

Lasse d’être fidèle, désireuse de s’évader vers d’autres horizons, dame Coupe d’Afrique des Nations de football a rencontré la main tendue du pays de la Teranga, le Sénégal. Rejetant par dépit les Nations Africaines les plus titrées que sont l’Egypte et le Cameroun.

De jeunes sénégalais, nos enfants et dignes héritiers ont rendu fière et heureuse toute une nation en apposant le sceau de l’honneur sur le fronton de l’histoire footballistique de notre pays. Au-delà du beau et immense sacre, retenons essentiellement que nous sommes l’une des plus belles équipes de football du monde. Nous avions dit, après les débuts difficiles et chahutés à la compétition qu’il ne fallait pas : « jeter le bébé avec l’eau du bain ».

En revenant sur les principes fondamentaux d’un sport collectif, avec nos qualités exceptionnelles que sont : « Puissance - Vitesse - Rythme » le Sénégal devient irrésistible.

Nos trois dernières rencontres, avec une densité entre les lignes ; une transmission précise et rapide du ballon, ont été des références saluées par tous les observateurs.

L’Equipe Nationale a clos de très belle manière, avec panache, l’épisode de la Coupe d’Afrique des Nations.

Un autre épisode, encore plus excitant s’annonce avec la Coupe du Monde au Quatar.

Cela pourrait être, si nous y croyons fermement à nouveau, une belle occasion d’éblouir le monde de ce football universel, comme en 2002.

Notre Equipe Nationale de football a tout le potentiel pour monter sur le podium de la Coupe du Monde 2022.

De nouveaux jeunes talentueux footballeurs fleurissent et pourraient s’épanouir dans la tanière : Bamba Dieng, Pape Matar Sarr, Krepin Diatta, Pape Gueye, Boubacar Kamara, Sofiane Diop entre autres.

Encore nos chaleureuses félicitations à Aliou Cissé avec son staff qui ont su s’élever pour comprendre et accepter stoïquement les différentes contributions et controverses des sénégalais.

Unissons nos forces pour un triomphe mondial du football sénégalais.

Babacar Louis Camara



Ancien capitaine de l’Equipe Nationale