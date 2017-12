Contribution : QUEL Remède CONTRE L'IGNORANCE de Barthélémy Dias - UN CONTRE EXEMPLE POUR LA JEUNESSE SÉNÉGALAISE *

Il est dans l'ordre des choses que l'arbre qui porte de bons fruits, soit la cible des maraudeurs. Ce n'est donc pas étonnant, cette campagne de dénigrement contre l'homme d'état, le Président Ousmane Tanor DIENG, Secrétaire général du Parti Socialiste, héritier et continuateur de l’œuvre du Président Senghor.

Certains soi-disant « socialistes des valeurs » pensent avoir trouvé un sujet de distraction, à travers leur idée saugrenue, consistant à présenter cet homme d’Etat hors pair, comme un béni-oui-oui du Président Macky Sall. Ils accouchent des imbécilités serties de mensonges saupoudrés à la sauce de chimères. Heureusement que le président Ousmane Tanor Dieng est au-dessus de toutes ces enfantillages d’ex militants du Parti, entrés en errance politique. Il ne répond pas aux idioties et aux aboiements des chiens.

Ces spécialistes du dénigrement qui endossent souvent des costumes de donneurs de leçons, n'hésitent pas à s'en prendre à ceux qui se battent chaque jour, chaque instant de leur vie pour l'amélioration des conditions de vie des sénégalais d'ici et d'ailleurs, et au premier rang desquels se trouve le Secrétaire Général Ousmane Tanor Dieng. Ils ne sont d’ailleurs pas à leur coup d'essai. Mais cette fois-ci, ils se sont encore trompés de cible.

En effet, à en croire ces autoproclamés spécialistes de la politique sénégalaise, le secrétaire général du PS nourrirait le dessein de vendre, ou aurait déjà vendu notre parti au Président Macky Sall, au profit de ses intérêts personnels, dans le Benno Bokk Yaakaar (BBY) et que le PS avec Tanor n'aurait plus d’ambition etc…

Le président O.T.D était-il au service du président Macky Sall quand il disait que la vocation d'un parti politique est de conquérir et d'exercer le pouvoir ?

Etait-il au service du président Macky Sall quand il apportait son soutien à Khalifa Sall Maire de Dakar dans son projet d'embellissement de la place de l'indépendance ?

Le PS manquait-il d'ambition quand il faisait sa tournée d'animation et de massification à travers le Sénégal?



Le PS n'a-t-il pas déjà remporté en coalition bien des échéances électorales, à travers l’élection, en 2014 puis en 2017, des camarades secrétaires généraux de coordinations et présidentes tels que les Maires Jean Baptiste Diouf, Aida Sow Diawara, Khady Bâ, Aissatou Cissokho Camara, Juliette Zinghan et Marie Père Paye, à Dakar, avec une différence de plus de 6000 voix.

C'est l'occasion de les féliciter tous et, plus particulièrement les deux camarades responsables des jeunesses socialistes les honorables députés Bounama Sall et Yéya Diallo.



Pour ceux qui ne connaissent pas ou qui connaissent mal le président Ousmane Tanor Dieng, je les invite à visiter Wikipedia pour, s’enquérir de son cursus et se faire une idée de sa carrure. Le cyanure que vous essayez de lui faire boire sera sans effet. Le Secrétaire général de notre Parti, le Président Ousmane Tanor Dieng est occupé à des choses beaucoup plus importantes pour le pays, la sous-région et le monde.



Vous comprenez que le temps et l’intention de répondre à vos cris d'enfantillages lui font énormément défaut. Si vous avez besoin de son aide ou de ses sages conseils, allez discuter avec lui plutôt que de vous livrer à une vaine campagne de dénigrement, messieurs les chômeurs politiques en errance, sans formation académique ni professionnel ! Lol.



Honte à ceux qui sabotent la cohésion, l'attente et le travail sérieux de la coalition BBY qui a mis aujourd'hui le pays sur la voie de l'émergence, dans tous les domaines.

Sachez Monsieur Dias et compagnie que votre plan machiavélique de déstabilisation du Parti Socialiste a été découvert et mis à nu! Vos vidéos postées sur la toile ces derniers temps manquent de crédibilité et de sérieux. “On sait tout” de toi Barth. Tu es un contre-exemple pour les jeunes de ce pays et ton passage à la tête des jeunesses socialistes a déçu plus d'un.

Je te conseille d'éviter de lire à tout prix l’histoire avec les yeux de ton père. Allez fouiller dans les archives et dans votre mémoire et vous verrez que le président Ousmane Tanor Dieng est resté digne dans l'opposition, pendant 12 ans et a toujours refusé la main tendue du Président d'Abdoulaye Wade Président Wade. La jalousie, la haine, l’ambition personnelle démesurée et l'hypocrisie vous ont tellement aveuglé que vous êtes devenu l’ingratitude personnifiée.

Sachez que le Président Ousmane Tanor Dieng a une dimension internationale et sa notoriété dépasse les frontières du Sénégal et de l'Afrique. C’est un homme d’Etat et un homme politique avisé qui sait où il met les pieds.

Continuez votre errance politique, vos aventures, votre sale boulot, vos combines politiciennes et vos aboiements, Tanor et le PS garderont toujours le cap, au service des intérêts du Pays



Moussa Ndeb Thiam,

Chargé de la jeunesse de la 22éme cordination/B

Union départementale de Pikine

Chargé de la Vie politique du MEES/Nationale/PS