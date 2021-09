Contribution : Air Sénégal SA et la ligne Dakar New York Baltimore

Je souhaite du fond de mon cœur beaucoup de succès à notre pavillon national. Cependant j'ai des questionnements qui nécessitent des éclaircissements.

Air Sénégal a 2 Airbus A330-900 NEO :

• Le 1er immatriculé 9H-SZN chez HiFly Malte (qui est resté longtemps au sol à Beja/Portugal et à Londres) a été loué, depuis avril 2021, à Hi Fly, parce que dit-on, à cause du Covid-19, les avions d'Air Sénégal SA ne se remplissent pas.

• Le 2ème d'immatriculation 6V-ANB est bien sénégalaise. Cet avion 6V-ANB avec ses équipages Air Sénégal ne fera pas la ligne DKR JFK BWI JFK DKR.

• Seul l'Airbus A330 NEO (le Casamance) immatriculé 9H-SZH sera mis en exploitation sur la ligne Dakar - NewYork - Baltimore - NewYork - Dakar (qui vient d'être inaugurée) sous forme de Wet lease (location avec équipage) mais aussi et surtout en Exploitation conjointe avec Hi Fly (les charges et les recettes sont partagées entre la Compagnie aérienne Air SÉNÉGAL et le Transporteur HI FLY).

• Que nous a-t-on caché concernant la propriété et l'acquisition de l'A330 néo (9H-SZH) baptisé Casamance, qui nous aurait appartenu de pleine propriété, que nous avons donné en location à Hi Fly et que par suite nous avons loué avec équipage chez ce dernier, pour une exploitation conjointe avec ce dernier ?

A qui profite ce marché ? de dupes !

• Les avions 6V d'Air Sénégal SA ont ils eu le feu vert des autorités US (United States of America) pour faire la ligne ?

• Les équipages Air Sénégal ont-ils fait le training pour aller sur les aéroports US ?

• Les équipages d'Air Sénégal SA ne peuvent-ils pas avoir une licence pour voler sur l'Airbus A330 9H-SZN aux fins de pouvoir louer cet avion en Dry lease (location sans équipage) ?

• Pourquoi une exploitation conjointe Hi Fly/Air Sénégal avec nos droits de trafic et notre avion ?

La Federal Aviation Administration (FAA) délivrait des licences US pour voler sur les avions immatriculés US en location (...). Quid des avions d'immatriculation étrangère en location !



Air Sénégal SA gagnerait certainement beaucoup à exploiter la ligne de/vers ABJ - DKR - NYC - WAS, en Code Sharing avec Air Côte d'Ivoire.

Meissa Ndiack Seck

Consultant expert Air Transportation