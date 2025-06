Contrebande maritime : 15 individus arrêtés avec 22 tonnes de poulet au large de Joal

Une opération conjointe entre le Commissariat spécial du Port et la Marine nationale a permis de mettre la main sur un réseau de contrebandiers, ce mardi 24 juin 2025, au large de Joal. Au total, 15 individus ont été interpellés à bord d’une pirogue chargée de marchandises illicites en provenance de la Gambie, avec pour destination finale Thiaroye-sur-Mer.





Une cargaison frigorifique illégale



L’embarcation a été interceptée à 20h42 à la base navale Faye Gassama, où elle a accosté sous la surveillance des forces de sécurité. La fouille a permis de découvrir une cargaison impressionnante, composée de :

• 1 500 caisses de cuisses de poulet, soit environ 22 tonnes,

• 5 kilogrammes de sucre,

• 5 bouteilles d’huile.



Le capitaine de la pirogue a reconnu lors de son audition que la marchandise était destinée à être écoulée sur le marché noir, échappant ainsi aux contrôles sanitaires et fiscaux.





Un trafic préoccupant pour la santé publique



Le trafic de produits avicoles congelés, souvent de qualité douteuse et acheminés dans des conditions non conformes aux normes d’hygiène, est devenu un véritable fléau dans les circuits informels. Ces pratiques menacent la santé des consommateurs, la stabilité du marché local et les efforts de souveraineté alimentaire du pays.





Procédures en cours



Les 15 individus ont été placés en garde à vue, et la marchandise saisie a été consignée par les autorités. Les mis en cause seront présentés à la Douane sénégalaise pour les suites judiciaires. Une enquête a été ouverte pour identifier les commanditaires de cette opération.