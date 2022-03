Contre le système du parrainage : Thierno Bocoum sonne la mobilisation des acteurs de l’opposition.

Les voix continuent de s'élever pour contester, voire fustiger la décision de l’État du Sénégal d’appliquer le système du parrainage pour les prochaines élections législatives, malgré la décision rendue par la cour de justice de la Cedeao.



À cet effet, après les sorties récentes des coalition Yewwi Askane Wi, la Coalition Guem Sa Bopp et celle de Wallu Sénégal, c’est au tour du mouvement AGIR de monter au créneau pour dénoncer ce qu’il appelle « un véritable obstacle à la liberté et au secret de l’exercice du droit de vote ».



« Le 28 Avril 2021 dans un arrêt de 32 pages, la cour de justice de la CEDEAO a estimé que le système de parrainage « constitue un véritable obstacle à la liberté et au secret de l’exercice du droit de vote, d’une part et une sérieuse atteinte au droit de participer aux élections en tant que candidat, d’autre part ». Elle a par conséquent ordonné la suppression du parrainage et avait laissé six mois aux autorités sénégalaises pour « soumettre à la cour un rapport concernant l’exécution de la présente décision. »



Le rapport de la mission d'observation de l'Union Européenne sur l'élection présidentielle du 24 Février 2019 avait également préconisé de mener une réflexion sur le système des parrainages citoyens, dont certains aspects « portent atteinte au principe d'égalité entre les candidats ».



Malgré les violations flagrantes constatées et moult fois décriées de droits élémentaires dont la protection incombe, au premier chef, à l’État Sénégalais, le parrainage a été reconduit pour les élections législatives à venir. Au nom de quoi ? Au profit de qui ? Pour quel dessein ? », s’interroge le président du mouvement Alternance générationnelle pour les intérêts de la république (AGIR).



Tierno Bocoum et ses camarades, invitent à cet effet, tous les acteurs de l’opposition à se mobiliser comme un seul homme pour combattre ce système « anti-démocratique ». « Ce parrainage est finalement un symbole parlant d’un je-m’en-foutisme assumé d’un régime qui fait preuve d’une incapacité de faire primer les intérêts supérieurs d’une nation sur ses calculs politiciens sur fond de volonté de se maintenir au pouvoir. Le 19 Avril 2018, nous avions combattu le vote consacrant le parrainage au Sénégal. J’étais moi-même arrêté ainsi que d’autres leaders pour avoir dit non au parrainage. Aujourd’hui le combat doit continuer dans le même sens pour toutes les raisons évoquées ci-dessous. Le refus a été déjà suffisamment manifesté, le réitérer par la parole est une bonne chose mais il faudra que l’acte suive la parole en militant pour une large mobilisation autour de cette question. Nous y sommes favorables, nous y souscrivons », invite Thierno Bocoum, à l’occasion d’une conférence de presse qu’il animait ce matin à Dakar…