Contre le Covid-19 : en route vers une deuxième solution africaine à base d’Artémisia avec le Dr Jérome Munyangi.

Le Covid-organics, la tisane de Madagascar proposée contre le Coronavirus est en passe d’avoir un concurrent en Afrique. Le Dr Jérome Munyangi qui est rentré en République démocratique du Congo depuis le 07 mai dernier, a souhaité mener des études à même de le conduire à mettre au point un remède à base d'Artémisia.



A cet effet, il a été reçu ce mardi 12 mai à Kinshasa par le président Félix Tshisekedi. Lors de leur échange, relate le communiqué de la présidence congolaise, le Dr Munyangi a fait état de ses recherches à base d’Artémisia contre le paludisme. Aussi, il a exprimé tout son enthousiasme de pouvoir poursuivre ses recherches sur la terre de ses ancêtres.



Il a, à cet égard sollicité le « leadership scientifique » du Chef de l’Etat congolais afin que les recherches de la solution africaine ArtemisiaCOVID19 se passe en RDC dans le respect des normes internationales des recherches cliniques dans le cadre du Consortium africain. Il souhaite que ce consortium regroupe, en dehors de la RDC, la République du Congo, le Burkina Faso et le Sénégal.



Diplômé en Médecine à l’Université de Kinshasa, le Dr Jérôme Munyangi est détenteur d’un Master à l’Université Diderot et d’un autre à l’Université d’Ottawa. Il s’est fait connaitre grâce à ses recherches sur l’Artémisia du nom d’une plante chinoise aux vertus antipaludiques.



Auteur d’un essai clinique dans son village, en RDC, Dr Jérôme Munyangi avait prouvé que la tisane d'Artémisia était plus efficace que les ACT contre le paludisme. Des résultats qui lui ont valu des menaces et deux arrestations ayant débouché sur son exil en France en 2019.



Avec l’apparition du Coronavirus, le Dr Munyangi a rédigé, au nom de la Maison de l’Artémisia, un protocole envoyé aux différents Etats africains où est présent l’association humanitaire qui œuvre pour la reconnaissance des vertus thérapeutiques de l’Artemisia contre le paludisme.