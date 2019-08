Contre la pédopornographie en ligne : Les mesures draconiennes de Facebook

Les femmes et les enfants sont souvent la cible de malfaiteurs sur les réseaux sociaux. Pour mettre fin à la vulnérabilité de cette couche sociale très importante de la société, le gouvernement et Facebook ont décidé d’agir ensemble. Dans ce sens, un atelier de deux jours est organisé dans un hôtel de la place et a enregistré la participation de ces deux entités mais aussi de la société civile.

En marge du lancement de cette initiative, la responsable des politiques publiques de Facebook en Afrique francophone est revenue sur les mesures déjà prises par le réseau social pour lutter efficacement contre les attaques dont sont victimes les femmes et les enfants. Selon Aïda Ndiaye, des outils sont mis à la disposition de cette frange de la population pour signaler les agissements déviants à leur encontre. Elle en a profité pour renseigner sur le fait que la pédopornographie est strictement interdite sur Facebook et qu’une base de données de photos qu’utilisent souvent les malfaiteurs est créée pour agir avec célérité...