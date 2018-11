Contrat de concession de l'autoroute à péage prorogé de 10 ans? : Cheikhou Oumar Sy dénonce une mauvaise proposition

Il est impensable que le Gouvernement puisse accepter que le contrat de concession avec Eiffage Sénégal puisse être prorogé de 10 ans (passant de 30 ans à 40 ans) parce que l'entreprise accepte de diminuer son tarif de 1.000 FCFA. Selon l’ancien parlementaire c'est une mauvaise proposition qui ne fait que renforcer la main mise d'Eiffage sur nos infrastructures que nous construirons dans le futur et qui gagnera 100 plus au détriment de notre économie. « Le CCUAP a demandé, avant toute réduction, que le contrat entre l'État du Sénégal et Eiffage-Sénac soit publié pour que nous puissions en apprécier le contenu d'autant plus que nous avions contribué à plus de 80% dans l'investissement de l'autoroute à péage » regrette M Sy. Qui ajoute que selon lui, le présent contrat nous a mis économiquement sous perfusion par l'entreprise Eiffage-Senac, si le gouvernement accepte cette nouvelle offre nous irons définitivement dans un coma économique.

En tout état de cause ajoute t’il, si telle est l'option qui est sur la table du Président, il est préférable de maintenir le statu quo et que les parlementaires introduisent une loi de renationalisation de l'autoroute à péage quand le contrat de concession arrivera à expiration et que des sociétés nationales reprennent l'exploitation.

Les présents candidats assure t’il aussi, doivent se prononcer sur cette décision, ils sont interpellés au même titre que le président de la République sur la gestion de l'autoroute à péage.

Beaucoup de débats sont soulevés autour des contrats pétroliers et gaziers alors que le contrat d'exploitation de l'autoroute à péage constitue un enjeu plus important et plus ponctuel en termes de retombées économiques, conclut l’ex parlementaire.